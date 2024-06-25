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Дания — Сербия. Прямая трансляция
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Нахушев — о сербах на Евро: надеюсь, что близкие по духу люди пройдут в плей-офф

Нахушев — о сербах на Евро: надеюсь, что близкие по духу люди пройдут в плей-офф
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Российский футболист Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Сербии сыграла неплохо первый матч на Евро, а второй — не очень. Но у сербов хороший состав, где есть индивидуально сильные футболисты. Не скажу, что есть какая-то провальная командная игра, но это чемпионат Европы, где многое зависит от того, кто в каком психологическом и физическом состоянии. Будем надеяться, что наши близкие по духу люди пройдут в плей-офф», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе национальной команды Словении два очка.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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