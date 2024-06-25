Нахушев — о сербах на Евро: надеюсь, что близкие по духу люди пройдут в плей-офф

Российский футболист Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии.

«Сборная Сербии сыграла неплохо первый матч на Евро, а второй — не очень. Но у сербов хороший состав, где есть индивидуально сильные футболисты. Не скажу, что есть какая-то провальная командная игра, но это чемпионат Европы, где многое зависит от того, кто в каком психологическом и физическом состоянии. Будем надеяться, что наши близкие по духу люди пройдут в плей-офф», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении. После 2-го тура датчане набрали два очка, сербы — одно, англичане — четыре, в активе национальной команды Словении два очка.