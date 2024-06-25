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Нахушев: Бистрович может воспользоваться шансом и закрепиться в ЦСКА

Нахушев: Бистрович может воспользоваться шансом и закрепиться в ЦСКА
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Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался о возвращении полузащитника Кристияна Бистровича в ЦСКА из «Балтики», за которую футболист выступал на правах аренды.

«Я думаю, что Кристиян Бистрович может воспользоваться шансом и закрепиться в ЦСКА. У армейцев же новый тренер Николич, который даст шансы футболистам, находившимся в арендах. Мы можем предполагать, нужен ли игрок или нет, но главное — видение тренера, который формирует состав. Я думаю, что решение по будущему Бистровича будет принято по окончании сборов ЦСКА.

Понятное дело, что у Кристияна приоритет — это остаться в ЦСКА, ведь у него большое желание остаться в стане красно-синих. Но если не получится закрепиться в армейском клубе, то Кристиян без проблем найдёт себе команду в РПЛ», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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