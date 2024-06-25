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Генич предсказал гол Мбаппе с пенальти в матче с Польшей на Евро-2024

Генич предсказал гол Мбаппе с пенальти в матче с Польшей на Евро-2024
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Известный футбольный комментатор Константин Генич перед началом матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Польша верно отметил, что нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе забьёт в этой игре свой первый гол на чемпионатах Европы и сделает это, реализовав пенальти.

«Увидим вместе первый гол Мбаппе на чемпионатах Европы. С пенальти! Скриньте», — написал Генич в своём телеграм-канале за несколько часов до начала матча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Напомним, Мбаппе забил свой первый гол на Евро на 56-й минуте встречи. Для того чтобы забить дебютный гол на чемпионатах Европы, нападающему потребовалось нанести 22 удара.

Напомним, игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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