Генич предсказал гол Мбаппе с пенальти в матче с Польшей на Евро-2024

Известный футбольный комментатор Константин Генич перед началом матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Польша верно отметил, что нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе забьёт в этой игре свой первый гол на чемпионатах Европы и сделает это, реализовав пенальти.

«Увидим вместе первый гол Мбаппе на чемпионатах Европы. С пенальти! Скриньте», — написал Генич в своём телеграм-канале за несколько часов до начала матча.

Напомним, Мбаппе забил свой первый гол на Евро на 56-й минуте встречи. Для того чтобы забить дебютный гол на чемпионатах Европы, нападающему потребовалось нанести 22 удара.

Напомним, игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: