ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Польша: Левандовски перебьёт нереализованный пенальти на 77-й минуте

Франция — Польша: Левандовски перебьёт нереализованный пенальти на 77-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-метровый по решению арбитра будет перебит.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. После двух матчей у Франции четыре очка, Польша очков не набрала.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Последний матч Англии в группе Евро-2024! Пробьются ли словенцы в плей-офф? LIVE
Live
Последний матч Англии в группе Евро-2024! Пробьются ли словенцы в плей-офф? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android