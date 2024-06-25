Сборная Франции упустила победу в матче Евро-2024 с Польшей

Сегодня, 25 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 1:1.

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-метровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минуте Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре — 1:1.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польша замкнула турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.