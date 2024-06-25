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Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей

Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей
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Сборная Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Нидерланды (3:2). Эта победа позволила коллективу Ральфа Рангника занять итоговое первое место в квартете D.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

В группе D также выступали сборные Франции и Польши. В итоге Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

В 1/8 финала чемпионата команда Рангника сыграет со вторым местом группы F. На данный момент эту строчку занимает сборная Турции.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая в решающем матче прошлого турнира Англию.

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