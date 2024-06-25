Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей

Сборная Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Нидерланды (3:2). Эта победа позволила коллективу Ральфа Рангника занять итоговое первое место в квартете D.

В группе D также выступали сборные Франции и Польши. В итоге Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

В 1/8 финала чемпионата команда Рангника сыграет со вторым местом группы F. На данный момент эту строчку занимает сборная Турции.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая в решающем матче прошлого турнира Англию.