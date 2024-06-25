Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей
Поделиться
Сборная Австрии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Нидерланды (3:2). Эта победа позволила коллективу Ральфа Рангника занять итоговое первое место в квартете D.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6' 1:1 Гакпо – 47' 1:2 Шмид – 59' 2:2 Депай – 75' 2:3 Забитцер – 80'
В группе D также выступали сборные Франции и Польши. В итоге Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.
В 1/8 финала чемпионата команда Рангника сыграет со вторым местом группы F. На данный момент эту строчку занимает сборная Турции.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая в решающем матче прошлого турнира Англию.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2024
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:25
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:13