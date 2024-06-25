Гризманн — рекордсмен сборной Франции по количеству матчей на больших турнирах

Появившись на поле в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:1), нападающий сборной Франции Антуан Гризманн стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей на больших турнирах. Он принял участие в 33 подобных играх, что больше, чем у любого другого футболиста в истории страны. Об этом информирует Squawka.

Напомним, французский футболист появился на поле на 61-й минуте встречи.

Гризманн дебютировал в составе французской национальной команды в марте 2014 года. За этот период он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 38 результативными передачами. На Евро-2024 на текущий момент 33-летний футболист не отметился результативными действиями.

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