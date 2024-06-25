Евро-2024, группа D: итоговое положение сборных Франции, Нидерландов, Австрии и Польши

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете D, в которых встречались сборные Франции и Польши, а также Нидерланды и Австрия. Франция сыграла вничью в матче с Польшей, а Австрия победила Нидерланды.

После трёх сыгранных туров сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.