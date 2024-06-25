Евро-2024, группа D: итоговое положение сборных Франции, Нидерландов, Австрии и Польши
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете D, в которых встречались сборные Франции и Польши, а также Нидерланды и Австрия. Франция сыграла вничью в матче с Польшей, а Австрия победила Нидерланды.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56' 1:1 Левандовски – 79'
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6' 1:1 Гакпо – 47' 1:2 Шмид – 59' 2:2 Депай – 75' 2:3 Забитцер – 80'
После трёх сыгранных туров сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко
Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.
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