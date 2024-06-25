Мбаппе и Роналду могут встретиться в четвертьфинале Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может встретиться с форвардом и капитаном португальской национальной команды Криштиану Роналду на стадии 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.

На текущий момент сборные Франции и Португалии ещё ждут своих соперников по стадии 1/8 финала этого соревнования, однако в случае, если они победят их, то по сетке плей-офф встретятся в 1/4 финала Евро-2024.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 Роналду не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей. После трёх туров группового этапа Евро-2024 Мбаппе забил один мяч. Французский футболист отметился голом в матче 3-го тура с Польшей (1:1).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: