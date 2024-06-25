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Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича на чемпионатах Европы

Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича на чемпионатах Европы
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Забив мяч в игре 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Польша (1:1), нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал третьим футболистом в истории наряду с форвардом Криштиану Роналду (Португалия) и полузащитником Лукой Модричем (Хорватия), который отметился голом на четырёх чемпионатах Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Напомним, Левандовски забил гол на 79-й минуте встречи, реализовав 11-метровый удар.

Польский нападающий дебютировал в составе польской национальной команды в сентябре 2008 года. Левандовски принимал участие и забивал на Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024. Всего за период выступлений за сборную Польши 35-летний футболист сыграл 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 81 гол и сделал 33 ассиста.

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