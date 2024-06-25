Роберт Левандовски повторил достижение Роналду и Модрича на чемпионатах Европы

Забив мяч в игре 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Польша (1:1), нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал третьим футболистом в истории наряду с форвардом Криштиану Роналду (Португалия) и полузащитником Лукой Модричем (Хорватия), который отметился голом на четырёх чемпионатах Европы.

Напомним, Левандовски забил гол на 79-й минуте встречи, реализовав 11-метровый удар.

Польский нападающий дебютировал в составе польской национальной команды в сентябре 2008 года. Левандовски принимал участие и забивал на Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024. Всего за период выступлений за сборную Польши 35-летний футболист сыграл 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 81 гол и сделал 33 ассиста.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: