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Булыкин: Ральф Рангник не хотел тренировать «Локомотив», он хотел панковать

Булыкин: Ральф Рангник не хотел тренировать «Локомотив», он хотел панковать
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил успехи бывшего спортивного директора железнодорожников Ральфа Рангника, который сейчас возглавляет сборную Австрии на Евро-2024. Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей и вышла в 1/8 турнира.

«Для сборной Австрии игра с Голландией была матчем жизни, в этой встрече решалась путёвка в плей-офф чемпионата Европы. Австрийцы очень хорошо сыграли, это достойно уважения.

Что касается Ральфа Рангника, то, по-моему, он не хотел тренировать «Локомотив», он хотел панковать. А в сборной Австрии собраны лучшие футболисты, с которыми легче обращаться. Тяжелее тренировать команду, где собрана молодёжь и есть футболисты разного уровня», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    
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