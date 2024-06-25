Булыкин: Ральф Рангник не хотел тренировать «Локомотив», он хотел панковать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил успехи бывшего спортивного директора железнодорожников Ральфа Рангника, который сейчас возглавляет сборную Австрии на Евро-2024. Сборная Австрии заняла первое место в группе Евро-2024 с Францией, Нидерландами и Польшей и вышла в 1/8 турнира.

«Для сборной Австрии игра с Голландией была матчем жизни, в этой встрече решалась путёвка в плей-офф чемпионата Европы. Австрийцы очень хорошо сыграли, это достойно уважения.

Что касается Ральфа Рангника, то, по-моему, он не хотел тренировать «Локомотив», он хотел панковать. А в сборной Австрии собраны лучшие футболисты, с которыми легче обращаться. Тяжелее тренировать команду, где собрана молодёжь и есть футболисты разного уровня», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.