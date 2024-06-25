Булыкин: пока у французов хиханьки да хаханьки с реализацией, но в плей-офф они включатся

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Польша (1:1).

«У сборной Франции было много моментов в матче с Польшей, но французы их не реализовали. Пока у французов хиханьки да хаханьки, но в плей-офф они включатся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 56-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. Одиннадцатиметровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минуте Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре — 1:1.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: