ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия на Евро-2024

Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (2:3). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

В игре с Нидерландами Забитцер забил победный мяч своей команды. Это произошло на 80-й минуте встречи.

До гола Забитцера, уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию!
Ещё смеётесь над Рангником? На Евро он сотворил главную сенсацию!

Болельщики сборной Австрии устроили марш перед матчем с Францией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android