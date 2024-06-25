Забитцер признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (2:3). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В игре с Нидерландами Забитцер забил победный мяч своей команды. Это произошло на 80-й минуте встречи.

До гола Забитцера, уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт.

Болельщики сборной Австрии устроили марш перед матчем с Францией: