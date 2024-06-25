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Булыкин: Голландии повезло, что на этом Евро можно выйти в плей-офф с третьего места

Булыкин: Голландии повезло, что на этом Евро можно выйти в плей-офф с третьего места
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вероятный выход сборной Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 после поражения в матче 3-го тура группового этапа турнира с Австрией (2:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Сборной Голландии повезло, что на этом чемпионате Европы можно выйти в плей-офф турнира с третьего места. Сейчас немного попроще выйти из группы, поэтому у таких сборных есть шансы пробиться в плей-офф», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Австрия с шестью очками заняла в группе D первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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