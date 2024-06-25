Булыкин: Голландии повезло, что на этом Евро можно выйти в плей-офф с третьего места

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вероятный выход сборной Нидерландов в 1/8 финала Евро-2024 после поражения в матче 3-го тура группового этапа турнира с Австрией (2:3).

«Сборной Голландии повезло, что на этом чемпионате Европы можно выйти в плей-офф турнира с третьего места. Сейчас немного попроще выйти из группы, поэтому у таких сборных есть шансы пробиться в плей-офф», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Австрия с шестью очками заняла в группе D первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.