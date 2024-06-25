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Казанский: Австрия – команда для плей-офф, совершенно справедливо выходит с первого места

Казанский: Австрия – команда для плей-офф, совершенно справедливо выходит с первого места
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Комментатор Okko Денис Казанский прокомментировал итоговое положение команд в группе D на Евро-2024 после матчей 3-го тура.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Неожиданный расклад в группе D!

Австрия произвела очень приятное впечатление и в игре с поляками, и с французами, и в отборе. Здесь уже была достаточно большая сцена, чтобы понять, насколько далеко они могут зайти в Чемпионате Европы.

У Голландии одна из самых сильных оборон, но она совершает серьёзные ляпы.

Мы увидели что австрийцы – это команда для плей-офф, она совершенно справедливо выходит с первого места.

А вот Голландии надо пересобраться, потому что пока Рональд Куман, мне кажется, так и не идентифицировал свою команду. Выход Ваута Вегхорста в концовке – разве это план по спасению? Сегодня он не сработал, в предыдущей игре тоже, а значит надо менять», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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