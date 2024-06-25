Казанский: Австрия – команда для плей-офф, совершенно справедливо выходит с первого места

Комментатор Okko Денис Казанский прокомментировал итоговое положение команд в группе D на Евро-2024 после матчей 3-го тура.

«Неожиданный расклад в группе D!

Австрия произвела очень приятное впечатление и в игре с поляками, и с французами, и в отборе. Здесь уже была достаточно большая сцена, чтобы понять, насколько далеко они могут зайти в Чемпионате Европы.

У Голландии одна из самых сильных оборон, но она совершает серьёзные ляпы.

Мы увидели что австрийцы – это команда для плей-офф, она совершенно справедливо выходит с первого места.

А вот Голландии надо пересобраться, потому что пока Рональд Куман, мне кажется, так и не идентифицировал свою команду. Выход Ваута Вегхорста в концовке – разве это план по спасению? Сегодня он не сработал, в предыдущей игре тоже, а значит надо менять», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.