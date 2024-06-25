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Забитцер рассказал, в чём секрет сборной Австрии, позволивший ей выйти в 1/8 финала Евро

Забитцер рассказал, в чём секрет сборной Австрии, позволивший ей выйти в 1/8 финала Евро
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Атакующий полузащитник сборной Австрии Марсел Забитцер поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (2:3), в котором он забил победный мяч своей национальной команды.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Влияет ли на текущий момент поражение в финале Лиги чемпионов? В футболе всё быстро меняется. Подъёмы и падения — это нормально. Главное, как ты с этим справляешься психологически. Меня поддерживает вся команда, я поддерживаю их. Мы выиграли эту группу, сложно придумать этот сценарий.

Если говорить о том, что я признан лучшим игроком матча, то это отличный аспект, придаёт плюс победе. Если такие награды помогают команде, то супер.

Секретный ингредиент [сборной Австрии]? Каждый игрок знает, что делать на позиции. Никто не проваливается, каждый знает, что делать на поле. Мы одна команда. Если ты обыгрываешь Нидерланды, выигрываешь группу, значит, ты на правильном месте.

У нас есть цели, которые мы хотим добиться. Для нас было важно, чтобы мы прошли в плей-офф. Сейчас мы насладимся этим, а затем эмоции снизятся», — сказал Забитцер в эфире Okko Cпорт.

Напомним, сборная Австрии набрала шесть очков и с первого места вышла в 1/8 финала Евро-2024.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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