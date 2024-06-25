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Скорупски признан лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024

Скорупски признан лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024
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Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (1:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоялся сегодня, 25 июня. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 1:1. Голами с пенальти у обеих сборных обменялись Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польша замкнула турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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