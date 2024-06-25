Скорупски признан лучшим игроком матча Франция — Польша на Евро-2024

Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (1:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Франции и Польши состоялся сегодня, 25 июня. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился с ничейным счётом 1:1. Голами с пенальти у обеих сборных обменялись Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. Сборная Франции с пятью набранными очками завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польша замкнула турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.