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Игроки сборной Франции забили первый самостоятельный гол на Евро-2024

Игроки сборной Франции забили первый самостоятельный гол на Евро-2024
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Сборная Франции в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:1) забила свой первый самостоятельный гол на турнире.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

В матче 1-го тура со сборной Австрии победу со счётом 1:0 французам принёс автогол соперника. Игра 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами завершилась нулевой ничьей.

На 56-й минуте матча нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе успешно реализовал пенальти. Затем, на 78-й минуте форвард поляков Роберт Левандовски не реализовал заработанный своей командой пенальти. 11-метровый по решению арбитра был перебит. Со второй попытки на 79-й минуте Роберт Левандовски уже реализовал пенальти и сравнял счёт в игре — 1:1.

Австрия с шестью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Турнирная таблица Евро-2024
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