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Тренер сборной Польши Пробеж: очень жаль, что мы покидаем Евро-2024

Тренер сборной Польши Пробеж: очень жаль, что мы покидаем Евро-2024
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о ничьей в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Францией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

«Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их сегодняшнюю активность, несмотря на то что мы вылетели. Мы боролись до конца, и у нас было несколько действительно хороших моментов – именно такой футбол я хочу от своих ребят. Хочу поблагодарить своих игроков за их преданность нашему делу. Досадно, что мы не смогли пройти групповой этап.

Очень жаль, что мы покидаем турнир. Это был тяжёлый чемпионат. Мы хотели пройти дальше, были готовы к этому. Несмотря на такую ​​жару, сегодня мы провели хороший матч. Там едва можно было дышать», — приводит слова Пробежа УЕФА.

Национальные команды Франции и Польши на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Австрией. Сборная Франции с пятью набранными очками после трёх игр завершила групповой турнир на втором месте в квартете D. Польша замкнула турнирную таблицу группы, имея в своём активе одно очко.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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