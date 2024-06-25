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Дешам: наша цель достигнута, пусть мы и не вышли в плей-офф с первого места в группе

Дешам: наша цель достигнута, пусть мы и не вышли в плей-офф с первого места в группе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

«Я не разочарован. Цель состояла в том, чтобы занять первое место, но для этого нужно было побеждать. Раз мы не выиграли, значит, нам нужно это принять. Мы действовали правильно, у нас были возможности. Нам необходимо ценить проделанную работу.

Первая цель достигнута, даже если мы не оказались на том месте, на котором хотели. Есть ли сожаления из-за этого? Сборная Франция могла добиться большего с точки зрения эффективности, несмотря на несколько хороших спасений вратаря [Польши]», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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