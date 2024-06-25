Дешам: наша цель достигнута, пусть мы и не вышли в плей-офф с первого места в группе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Польшей (1:1).

«Я не разочарован. Цель состояла в том, чтобы занять первое место, но для этого нужно было побеждать. Раз мы не выиграли, значит, нам нужно это принять. Мы действовали правильно, у нас были возможности. Нам необходимо ценить проделанную работу.

Первая цель достигнута, даже если мы не оказались на том месте, на котором хотели. Есть ли сожаления из-за этого? Сборная Франция могла добиться большего с точки зрения эффективности, несмотря на несколько хороших спасений вратаря [Польши]», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в квартете D.

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