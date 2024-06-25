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Видеообзор победы сборной Австрии в результативном матче с Нидерландами на Евро-2024

Видеообзор победы сборной Австрии в результативном матче с Нидерландами на Евро-2024
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25 июня сборная Австрии обыграла Нидерланды в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 (2:3). Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    
Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален срезал мяч в ворота своей команды, выведя австрийцев вперёд. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре. Но на 59-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид забил второй мяч австрийцев. Затем, на 75-й минуте нидерландцы усилиями нападающего Мемфиса Депая вновь сравняли счёт. Однако уже через пять минут австрийцы ответили голом форварда Марселя Забитцера — 3:2.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После этого матча австрийцы набрали шесть очков и закончили групповой этап турнира на первом месте в квартете D. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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