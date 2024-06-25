ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нечто совершенно особенное». Рангник ошеломлён ситуацией в группе D на Евро-2024

«Нечто совершенно особенное». Рангник ошеломлён ситуацией в группе D на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после победы в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (3:2) прокомментировал итоговую ситуацию в квартете D. Сборная Австрии заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Невероятно финишировать первым в группе, которая была самой сложной из возможных, исходя из коэффициентов УЕФА. Мы начали турнир с неудачного автогола в матче с Францией, справились со всем давлением, которое на нас оказывали, чтобы победить Польшу, а затем вышли победителями группы — это нечто совершенно особенное», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

На втором месте в группе расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Казанский: Австрия — команда для плей-офф, совершенно справедливо выходит с первого места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android