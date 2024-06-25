«Нечто совершенно особенное». Рангник ошеломлён ситуацией в группе D на Евро-2024

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после победы в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (3:2) прокомментировал итоговую ситуацию в квартете D. Сборная Австрии заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала турнира.

«Невероятно финишировать первым в группе, которая была самой сложной из возможных, исходя из коэффициентов УЕФА. Мы начали турнир с неудачного автогола в матче с Францией, справились со всем давлением, которое на нас оказывали, чтобы победить Польшу, а затем вышли победителями группы — это нечто совершенно особенное», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

На втором месте в группе расположилась Франция (пять очков), на третьем — Нидерланды (четыре). Польша, набравшая одно очко, вылетела с турнира ещё по итогам двух матчей.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.