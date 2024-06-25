Орлов высказался о шансах сборной Украины в предстоящем матче с Бельгией на Евро-2024

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

«Украинцы во втором матче группового этапа хорошо играли, поменяли концепцию, исполнителей, вышли с новым капитаном, Ярмоленко появился с первой минуты, вратаря поменяли. Ну и гол, который забил Яремчук — фантастический, просто чудо-гол!

Но у Бельгии все равно есть Де Брёйне. Хотя они были первыми в рейтинге сборных, а теперь только третьи. У них тоже сошло то поколение, к которому, кстати, принадлежал и наш замечательный зенитовец Аксель Витсель. Так что они сейчас не в лучшем состоянии. И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе E. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Словакии.

По результатам матчей двух туров в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.