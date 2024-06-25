Англия — Словения: команды не забили голов в первом тайме

Завершился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречаются сборные Англии и Словении. Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. Команды не забили голов в первом тайме.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении – два очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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