Нахушев — о Волкове: зарплата — не первоочередная мысль, когда тебя зовёт «Зенит»

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался о переходе защитника «Краснодара» Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит».

«Можно порадоваться за Волкова в связи с его переходом в «Зенит». Это молодой перспективный футболист, у которого есть потенциал для дальнейшего роста. Видимо, Волков рассматривается в качестве замены Марио Фернандесу. Мне кажется, что такой трансфер — шаг вперёд для Волкова, как ни крути. Если убрать, что «Зенит» — гранд и чемпион последних лет, то Сергей Богданович Семак периодически доверяет молодёжи.

Если вспомнить защитников из «Зенита», то за эту команду играл молодой Анюков, и Смольников приходил из «Краснодара». Я в это время с ним играл, и он сомневался, идти в «Зенит» или нет. Я ему говорю, что вернуться всегда успеешь, а в такие команды, как «Зенит», по два раза не зовут. Раньше говорили, что в «Спартак» два раза не зовут, а сейчас — в «Зенит».

Понятное дело, что Волков — воспитанник «Краснодара», но «Зенит» поперспективнее в плане карьеры. В будущем многое может поменяться, и вдруг вновь появятся еврокубки, плюс из «Зенита» прямая дорога в сборную России, а также в этой команде за тобой больше следят. Кроме того, зарплата больше, но я думаю, что это не первоочередная мысль, когда тебя зовёт «Зенит», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.