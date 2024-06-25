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Игрок сборной Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро

Игрок сборной Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро
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Автогол нападающего сборной Нидерландов Дониэлла Малена на шестой минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (2:3) стал самым быстрым мячом в свои ворота в истории чемпионатов Европы. Об этом информирует Squawka.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

Мален забил автогол на пятой минуте и 38-й секунде указанной встречи.

Также этот автогол стал первым на чемпионатах Европы, забитый сборной Нидерландов.

Напомним, по итогам трёх матчей группового этапа Евро-2024 нидерландская национальная команда набрала четыре очка и заняла третье место, пропустив вперёд сборные Франции и Австрии.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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