Игрок сборной Нидерландов Мален забил самый быстрый автогол в истории Евро

Автогол нападающего сборной Нидерландов Дониэлла Малена на шестой минуте матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (2:3) стал самым быстрым мячом в свои ворота в истории чемпионатов Европы. Об этом информирует Squawka.
Мален забил автогол на пятой минуте и 38-й секунде указанной встречи.
Также этот автогол стал первым на чемпионатах Европы, забитый сборной Нидерландов.
Напомним, по итогам трёх матчей группового этапа Евро-2024 нидерландская национальная команда набрала четыре очка и заняла третье место, пропустив вперёд сборные Франции и Австрии.
Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: