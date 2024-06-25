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Сборная Италии получила день отдыха после добытой в матче с Хорватией ничьей на Евро-2024

Сборная Италии получила день отдыха после добытой в матче с Хорватией ничьей на Евро-2024
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Футболисты сборной Италии получили один день отдыха после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Хорватией, который закончился со счётом 1:1. Об этом сообщает Football Italia.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

По информации источника, сборная Италии вернулась в Изерлон, где базируется команда, из Лейпцига в 3:40 утра по местному времени, поэтому Лучано Спаллетти дал своим игрокам выходной перед началом подготовки к матчу 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией.

Игрокам было разрешено покинуть тренировочную базу, куда они вернутся после ужина.

Сборные Италии и Хорватии наряду с Албанией и Испанией выступали в группе B. После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в группе B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко и покинувшая турнир.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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