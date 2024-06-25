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В Академии РФС сказали, какую сборную на Евро-2024 считают открытием турнира

В Академии РФС сказали, какую сборную на Евро-2024 считают открытием турнира
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В Академии РФС после анализа состоявшихся матчей Евро-2024 назвали сборную Германии открытем турнира.

«На сегодняшний день выделим сборную Германии, потому что после неудач на предыдущих чемпионатах в целом она очень хорошо сротировала состав. У немцев сплав молодости и опытных игроков. В плане прогресса они сделали огромный шаг вперед: в организации игры, психологическом состоянии внутри сборной.

В целом на сборную Германии сейчас интересно смотреть, потому что в команде произошли большие изменения, пришёл тренер, который умеет поставить игру и, наверное, достать максимум из футболистов. Максимум — это значит, что они должны не бегать по полю на 150%, а использовать очень эффективно свои лучшие качества, как в ансамбле, где каждый на своем месте. Всё это и позволяет говорить, что сборная Германии является открытием этого первенства», — говорится в отчете Академии на сайте РБК.

Статистическое агентство Opta считает национальную команду Германии главным фаворитом чемпионата Европы — 2024.

Национальная команда Германии на Евро-2024 начала своё выступление в группе А. Её соперниками по групповому этапу были сборные Швейцарии, Венгрии и Шотландии. В итоге Германия с семью очками заняла в группе первое место. На втором расположилась Швейцария (пять очков), на третьем — Венгрия (три). Шотландия, набравшая одно очко, вылетела с турнира.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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