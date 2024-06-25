Мбаппе забил свой единственный гол на Евро, играя в защитной маске, до неё — 0 мячей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой единственный гол в шести матчах на чемпионатах Европы, играя при этом в защитной маске для лица. До её использования в пяти встречах на Евро 25-летний футболист не забил ни одного мяча.

Мбаппе провёл четыре игры на чемпионате Евро-2020, в которых он отметился двумя результативными передачами. В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с польской национальной командой (1:1) французский нападающий забил гол, реализовав 11-метровый удар.

Мбаппе выступает за сборную Франции с марта 2017 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 48 голами и 34 результативными передачами.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: