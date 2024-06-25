ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски рассказал, какой урок извлекла сборная Польши после вылета с Евро-2024

Левандовски рассказал, какой урок извлекла сборная Польши после вылета с Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал итоги чемпионата Европы 2024 года для своей национальной команды после ничьей в матче 3-го тура группового этапа турнира с Францией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

«Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более авторитетных команд. Мы можем добиться успеха. Мы пробовали играть в футбол против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее. Франция — один из фаворитов, поэтому мы должны ценить этот результат.

Думаю, если бы мы набрали одно очко в первой игре с Нидерландами, то могли бы надеяться на нечто большее. Но, к сожалению, мы начали с двух поражений, и это было решающим фактором. Однако я рад, что сегодня мы сыграли хорошо, а не только потому, что это была игра с Францией, но эта игра была особенной благодаря нашим болельщикам, которые оказали нам потрясающую поддержку», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.

Сборная Польши по итогам трёх матчей группового этапа чемпионата Европы — 2024 с одним набранным очком заняла последнее место в группе D и завершила выступления на турнире.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Франция – не первая! Мбаппе забил в маске, но получил от Левандовского в нос
Франция – не первая! Мбаппе забил в маске, но получил от Левандовского в нос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android