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Дешам: Мбаппе был очень хорош в матче с Польшей, ему нужно привыкнуть к маске

Дешам: Мбаппе был очень хорош в матче с Польшей, ему нужно привыкнуть к маске
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего национальной команды Килиана Мбаппе в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

«Несмотря на всё, через что ему пришлось пройти, Мбаппе сегодня был очень хорош. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к маске», — приводит слова Дешама KMZ в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Килиан Мбаппе играл в матче с Польшей с первых минут в чёрной маске. Ранее Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа турнира со сборной Австрии (1:0), из-за чего игру 2-го тура с Нидерландами (0:0) провёл в запасе.

Мбаппе забил единственный мяч сборной Франции в матче с Польшей. Он успешно реализовал пенальти на 56-й минуте встречи. Этот гол стал первым в карьере француза на чемпионате Европы.

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