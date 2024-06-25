Дешам: Мбаппе был очень хорош в матче с Польшей, ему нужно привыкнуть к маске

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру нападающего национальной команды Килиана Мбаппе в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Польшей (1:1).

«Несмотря на всё, через что ему пришлось пройти, Мбаппе сегодня был очень хорош. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к маске», — приводит слова Дешама KMZ в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Килиан Мбаппе играл в матче с Польшей с первых минут в чёрной маске. Ранее Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа турнира со сборной Австрии (1:0), из-за чего игру 2-го тура с Нидерландами (0:0) провёл в запасе.

Мбаппе забил единственный мяч сборной Франции в матче с Польшей. Он успешно реализовал пенальти на 56-й минуте встречи. Этот гол стал первым в карьере француза на чемпионате Европы.