Мбаппе одним эмодзи отреагировал на выход сборной Франции в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2024, опубликовав в социальной сети собственные фотографии и сопроводив их эмодзи с французским флагом.

Сборная Франции сыграла вничью в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с польской национальной командой (1:1), набрала пять очков и со второго места вышла в плей-офф этого соревнования.

Мбаппе выступает за сборную Франции с марта 2017 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 48 голами и 34 результативными передачами. 25-летний нападающий принял участие в шести матчах на чемпионатах Европы, в которых он отметился одним забитым мячом.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: