ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе одним эмодзи отреагировал на выход сборной Франции в плей-офф Евро-2024

Мбаппе одним эмодзи отреагировал на выход сборной Франции в плей-офф Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2024, опубликовав в социальной сети собственные фотографии и сопроводив их эмодзи с французским флагом.

Сборная Франции сыграла вничью в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с польской национальной командой (1:1), набрала пять очков и со второго места вышла в плей-офф этого соревнования.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мбаппе – 56'     1:1 Левандовски – 79'    

Мбаппе выступает за сборную Франции с марта 2017 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 48 голами и 34 результативными передачами. 25-летний нападающий принял участие в шести матчах на чемпионатах Европы, в которых он отметился одним забитым мячом.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Мбаппе забил свой единственный гол на Евро, играя в защитной маске, до неё — 0 мячей

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android