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Чили — Аргентина: статистика личных встреч, история противостояний

Чили — Аргентина: статистика личных встреч, история противостояний
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В среду, 26 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные Чили и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 2-й тур
26 июня 2024, среда. 04:00 МСК
Чили
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Чили – Аргентина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться с историей противостояний этих соперников:

  • всего матчей: 93;
  • побед Чили: 6;
  • побед Аргентины: 60;
  • ничьих: 27;
  • разница голов — 195:74 в пользу Аргентины.

Помимо Чили и Аргентины, в группе А также выступают сборные Перу и Канады.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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