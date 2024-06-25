Евро-2024, группа С: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии, которые выступают в квартете С. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Параллельно в этой группе встречаются Англия и Словения. После первого тайма счёт в этом матче также не открыт.

В режиме реального времени на счету Англии пять очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Дания с двумя очками идёт второй и опережает Словению только по дополнительным показателям. Сербия (одно очко) замыкает квартет.