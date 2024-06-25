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Дания — Сербия. Прямая трансляция
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Евро-2024, группа С: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

Евро-2024, группа С: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча
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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии, которые выступают в квартете С. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
2-й тайм
0 : 0
Сербия

Параллельно в этой группе встречаются Англия и Словения. После первого тайма счёт в этом матче также не открыт.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 0
Словения

В режиме реального времени на счету Англии пять очков. Она занимает первое место в турнирной таблице группы B. Дания с двумя очками идёт второй и опережает Словению только по дополнительным показателям. Сербия (одно очко) замыкает квартет.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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