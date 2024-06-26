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Определились 11 из 16 участников 1/8 финала Евро-2024

Определились 11 из 16 участников 1/8 финала Евро-2024
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете С, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англии и Словении. Оба этих матча закончились с одинаковым счётом — 0:0. После этих игр определились 11 из 16 участников 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:

  • Германия:
  • Италия;
  • Швейцария;
  • Австрия;
  • Испания;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Англия;
  • Дания;
  • Словения;
  • Нидерланды.

При этом известны пока только две пары 1/8 финала: Швейцария — Италия, Германия — Дания.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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