Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете С, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англии и Словении. Оба этих матча закончились с одинаковым счётом — 0:0. После этих игр определились 11 из 16 участников 1/8 финала Евро-2024.
Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:
- Германия:
- Италия;
- Швейцария;
- Австрия;
- Испания;
- Португалия;
- Франция;
- Англия;
- Дания;
- Словения;
- Нидерланды.
При этом известны пока только две пары 1/8 финала: Швейцария — Италия, Германия — Дания.
Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.