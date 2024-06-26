Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете С, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англии и Словении. Оба этих матча закончились с одинаковым счётом — 0:0. После этих игр определились 11 из 16 участников 1/8 финала Евро-2024.

Таким образом, определились следующие участники плей-офф Евро-2024:

Германия:

Италия;

Швейцария;

Австрия;

Испания;

Португалия;

Франция;

Англия;

Дания;

Словения;

Нидерланды.

При этом известны пока только две пары 1/8 финала: Швейцария — Италия, Германия — Дания.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.