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Сборная Англии не совершила ни одного отбора за первый тайм матча Евро-2024 со Словенией

Сборная Англии не совершила ни одного отбора за первый тайм матча Евро-2024 со Словенией
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За первый тайм матча 3-го тура чемпионата Европы — 2024 со Словенией футболисты сборной Англии совершили один перехват мяча и ни разу не вступали в отбор. Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 0
Словения

По итогам первого тайма матча 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречаются сборные Англии и Словении, команды не забили голов. Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении – два очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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