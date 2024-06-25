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Генич: наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия

Генич: наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия
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Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре сборной Англии после первого тайма матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией, который завершился со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 0
Словения

«Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия. И они далеко пройдут», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Игра проходит на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции.

После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении – два очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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