Тренер сборной Нидерландов Куман назвал причину поражения в матче Евро-2024 с Австрией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил поражение национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией (2:3).

«Мы начали очень плохо во многих аспектах, у соперника было много возможностей. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника.

Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а позже играли немного лучше, и у нас было несколько моментов, но они нас наказали за ошибки», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После этого матча австрийцы набрали шесть очков и закончили групповой этап турнира на первом месте в квартете D. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке.