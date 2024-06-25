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Тренер сборной Нидерландов Куман назвал причину поражения в матче Евро-2024 с Австрией

Тренер сборной Нидерландов Куман назвал причину поражения в матче Евро-2024 с Австрией
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил поражение национальной команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией (2:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Австрия
0:1 Мален – 6'     1:1 Гакпо – 47'     1:2 Шмид – 59'     2:2 Депай – 75'     2:3 Забитцер – 80'    

«Мы начали очень плохо во многих аспектах, у соперника было много возможностей. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника.

Мы должны брать на себя ответственность на поле. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале, а позже играли немного лучше, и у нас было несколько моментов, но они нас наказали за ошибки», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После этого матча австрийцы набрали шесть очков и закончили групповой этап турнира на первом месте в квартете D. Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке.

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