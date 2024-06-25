«Барселона» начала переговоры о покупке вингера «Халл Сити» — источник

«Барселона» и «Халл Сити» начали официальные переговоры по трансферу вингера английского клуба Джейдена Филогена. Об этом информирует Ягыз Сабунджуоглу в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Халл» хочет получить за трансфер своего игрока сумму в размере € 30 млн. Клубы в данный момент пытаются согласовать стоимость перехода.

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Джейдену Филогену 22 года. Он перешёл в «Халл Сити» в сентябре 2023 года из «Астон Виллы». Трансфер обошёлся «тиграм» в € 5,8 млн. В минувшем сезоне Чемпионшипа Филоген провёл в составе «Халла» 33 матча во всех соревнованиях, в которых забил 12 мячей и оформил шесть голевых передач. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Филогена, по версии интернет-портал Transfermarkt, составляет € 15 млн.