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Агент хавбека «Краснодара» Ленини прокомментировал будущее игрока в клубе

Агент хавбека «Краснодара» Ленини прокомментировал будущее игрока в клубе
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Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста сборной Кабо-Верде в российском клубе.

«Будущее Кевина? Пока он игрок «Краснодара». Это всё, что я могу сказать на данный момент», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ.

В минувшем сезоне Ленини принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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