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Евро-2024, группа C: итоговое положение сборных Англии, Сербии, Дании и Словении

Евро-2024, группа C: итоговое положение сборных Англии, Сербии, Дании и Словении
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Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете C, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англия и Словения. Обе встречи завершились ничейными исходами без единого забитого мяча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

По итогам трёх туров группового турнира Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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