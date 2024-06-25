Евро-2024, группа C: итоговое положение сборных Англии, Сербии, Дании и Словении

Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете C, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англия и Словения. Обе встречи завершились ничейными исходами без единого забитого мяча.

По итогам трёх туров группового турнира Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.