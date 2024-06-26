Сборная Хорватии вылетела с Евро-2024

После ничейного исхода в матче 3-го тура группы C чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словении (0:0) национальная команда Хорватии потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира с третьего места в своей группе. Таким образом, хорваты покидают турнир на стадии группового этапа.

По итогам трёх туров группового турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Словении набрала три очка и заняла третье место в группе C. Национальная команда Хорватии в квартете B тоже заняла третью строчку, но набрала на очко меньше, чем словенцы.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.