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Сборная Сербии завершила своё участие на Евро-2024

Сборная Сербии завершила своё участие на Евро-2024
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Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англии и Словении. Обе встречи завершились с одинаковым счётом — 0:0. Таким образом, сборная Сербии покинула турнир.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

По итогам трёх туров группового турнира Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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