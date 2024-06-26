Сборная Сербии завершила своё участие на Евро-2024

Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В, в которых встречались сборные Дании и Сербии, а также Англии и Словении. Обе встречи завершились с одинаковым счётом — 0:0. Таким образом, сборная Сербии покинула турнир.

По итогам трёх туров группового турнира Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.