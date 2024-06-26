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Адам Черин признан лучшим игроком матча Англия — Словения на Евро-2024

Адам Черин признан лучшим игроком матча Англия — Словения на Евро-2024
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Центральный полузащитник сборной Словении Адам Черин признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией (0:0). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Словения

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Словении, завершился со счётом 0:0. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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