Эриксен стал рекордсменом по числу игр за сборную Дании, опередив Кьера

Приняв участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с сербской национальной командой (0:0), атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал рекордсменом по количеству игр за неё (133), опередив центрального защитника Симона Кьера с показателем в 132 матча.

В матче с Сербией Эриксен провёл на поле 88 минут, после чего был заменён.

Напомним, Эриксен дебютировал в составе сборной Дании в 2010 году. За 133 матча он забил 42 гола и сделал 31 результативную передачу.

После трёх матчей группового этапа Евро-2024 Дания заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С. Сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место. Словенская национальная команда с тремя очками в активе заняла третью строчку. Сборная Сербии заработала два очка и расположилась на четвёртой строчке.

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