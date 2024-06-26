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Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия на Евро-2024

Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Сербия на Евро-2024
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Центральный полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией (0:0). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

«В напряжённой игре он был блестящим игроком, и единственным, кто умел находить хорошие места между линиями и делать обостряющие передачи. В последней трети поля он угрожал ударами и совершил ключевые передачи», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА.

По итогам трёх туров группового турнира Евро-2024 сборная Англии заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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