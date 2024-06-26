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Мбаппе на групповом этапе Евро-2024 набрал больший показатель xG, чем вся сборная Англии

Мбаппе на групповом этапе Евро-2024 набрал больший показатель xG, чем вся сборная Англии
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе за три матча группового этапа Евро-2024 достиг показателя в 2,33 по модели xG (метрика, которая отражает созданные моменты на основании ударов по воротам. — Прим. «Чемпионата»), в то время, как вся английская национальная команда создала моментов на 2,09 по этой метрике. Об этом информирует The xG Philosophy в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 нападающий сборной Франции забил один мяч, что произошло в матче 3-го тура с Польшей (1:1). В этой встрече Мбаппе реализовал 11-метровый удар. Английская национальная команда за три матча группового этапа чемпионата Европы 2024 года забила два гола: во встрече 1-го тура с Сербией (0:1) и в игре 2-го тура с Данией (1:1).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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