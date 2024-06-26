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Евро-2024: результаты матчей 25 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 25 июня, турнирная таблица
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Во вторник, 25 июня, на Евро-2024 состоялись четыре матча. Эти игры проходили в группах D и C.

Результаты матчей чемпионата Европы, 25 июня:

  • группа D. Нидерланды — Австрия — 2:3;
  • группа D. Франция — Польша — 1:1;
  • группа C. Англия — Словения — 0:0;
  • группа C. Дания — Сербия — 0:0.
Расписание матчей Евро-2024

После трёх сыгранных туров сборная Австрии набрала шесть очков и возглавила группу D. Второе место заняла Франция, имея в своём активе пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Нидерландов с четырьмя очками. Турнирную таблицу квартета D замкнула сборная Польши, набравшая лишь одно очко

Сборная Англии по итогам трёх туров заняла первое место в группе C, имея в своём активе пять очков. На втором месте расположилась Дания, набравшая три очка. Третью строчку заняла сборная Словении с тем же количеством очков, уступившая датчанам второе место по дополнительным показателям. Сербия расположилась на последнем месте в квартете C, набрав два очка.

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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