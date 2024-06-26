Определились пять сборных, которые точно покидают Евро-2024

Сборные Шотландии, Хорватии, Албании, Сербии и Польши потеряли все математические шансы на выход в 1/8 финала Евро-2024.

Напомним, сборная Шотландии набрала одно очко и заняла четвёртое место в квартете А. Хорватская национальная команда заработала два очка и расположилась на третьей строчке в группе В. Албания с одним очком в активе заняла четвёртое место в квартете В. Сборная Сербии набрала два очка и оказалась на четвёртой строчке в группе С. Польская национальная команда заработала одно очко и заняла четвёртое место в квартете D.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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