Винисиус рассказал, что его раздражает в Кубке Америки по футболу (Копа-2024)

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после матча 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Коста-Рикой (0:0) сказал, что его раздражает качество полей на турнире.

«Оправданий нет, но поле, безусловно, раздражает. Качество полей, которые мы видим на Евро-2024, полностью отличается от тех, что здесь. Кроме того, в этом году они уменьшили степень ухода за газоном, что делает наши условия ещё более трудными», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля в США. 16 команд поделены на четыре группы.

Бразилия девять раз выигрывала Кубок Америки и занимает третье место по наибольшему количеству трофеев, уступая сборным Аргентины и Уругвая – по 15 побед.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.