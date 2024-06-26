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Винисиус рассказал, что его раздражает в Кубке Америки по футболу (Копа-2024)

Винисиус рассказал, что его раздражает в Кубке Америки по футболу (Копа-2024)
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после матча 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Коста-Рикой (0:0) сказал, что его раздражает качество полей на турнире.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 0
Коста-Рика

«Оправданий нет, но поле, безусловно, раздражает. Качество полей, которые мы видим на Евро-2024, полностью отличается от тех, что здесь. Кроме того, в этом году они уменьшили степень ухода за газоном, что делает наши условия ещё более трудными», — приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля в США. 16 команд поделены на четыре группы.

Бразилия девять раз выигрывала Кубок Америки и занимает третье место по наибольшему количеству трофеев, уступая сборным Аргентины и Уругвая – по 15 побед.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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